Les Diables rouges ont marqué plus de 15 buts: Krëfel tient parole et remboursera ses clients

"We did it! (nous l'avons fait) Nos diables ont marqué plus de 15 goals lors de la Coupe du Monde en Russie! Cela veut dire que nous allons rembourser des milliers de clients qui ont acheté une télévision!", a indiqué samedi sur le réseau social Twitter la chaîne de magasins d'électroménager Krëfel.