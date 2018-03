Les crédits aux entreprises continuent de grimper

Le trimestre précédent avait déjà représenté un record, avec un encours de 145,5 milliards d'euros. Les demandes de crédit ont augmenté de 4,4% sur base annuelle, mais les montants correspondants ont baissé de 5,4%. Cette diminution peut s'expliquer par la demande de quelques grands crédits exceptionnels au dernier trimestre 2016, indique la fédération du secteur bancaire.

Le nombre de crédits nouvellement octroyés demeure quant à lui quasiment stable (-0,2%), pendant que les montants correspondants baissent de 7,3%, pour les mêmes raisons que ce qui concerne les demandes. Le quatrième trimestre 2017 est le cinquième plus important en termes de refus d'octroi de crédit depuis 2009. "Si nous considérons le degré de refus pour l'ensemble de l'année 2017, celui-ci se situe bel et bien sous le niveau des années de crise 2009 - 2013." Enfin, le nombre de crédits à long terme continue à progresser, "ce qui explique du même coup que l'encours total des crédits puisse continuer d'augmenter dans un climat de production de crédit plus modérée".