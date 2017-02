"Les consommateurs n'achètent pas les produits Huawei simplement parce qu'ils sont bon marché"

C'est la marque qui monte sur le marché du smartphone. Après avoir bâti son succès en tant qu'équipementier des opérateurs télécoms (une activité qui génère encore 60 % de son chiffre d'affaires), Huawei s'est attaquée avec succès au marché des consommateurs, avec des appareils qui couvrent désormais toutes les catégories, des téléphones les plus basiques aux modèles premium. De passage à Bruxelles, le Chinois Walter Ji, en charge de l'activité smartphones du groupe en Europe de l'Ouest, détaille pour Trends-Tendances la stratégie de la marque pour conquérir le marché européen, où elle emploie déjà plus de 10.000 personnes. Une stratégie qui paie, puisqu'en un an Huawei est passée de 5,5 à 11,7 % de parts de marché sur notre continent.

