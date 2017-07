'Les conséquences fiscales du Brexit ne sont pas à sous-estimer'

L'un des plus importants événements politiques de ce siècle est le Brexit. Après la décision des Britanniques de quitter l'Union Européenne lors d'un référendum, la Grande-Bretagne a activé l'article 50 du Traité de Lisbonne le 29 mars. Celui qui pense que le Brexit n'aura de conséquences que pour le financement de l'Union Européenne et le commerce entre la Grande-Bretagne et le continent européen, se fourvoie. La sortie des Britanniques a aussi un bon nombre de conséquences fiscales, et il ne faut pas les sous-estimer. Les entreprises situées dans l'Union Européenne qui commercent avec des entreprises britanniques ont d'importants avantages fiscaux. Si la Grande-Bretagne sort d...