Les cinq points de la stratégie de l'horlogerie-joaillerie De Greef, qui fête ses 170 ans

Préserver un patrimoine

Quand les frères Wittmann reprennent l'affaire de leurs parents en 1998, ils lui impriment une direction très claire : celle de l'excellence. Jacques opère une sélection drastique parmi les marques horlogères, son frère Arnaud s'empare de la création joaillière et l'envie de hisser le bâtiment à la hauteur de leurs ambitions se fait vite ressentir. Après plus de deux ans de tractations avec les instances officielles et sept mois de travaux, la boutique, située dans la zone Unesco qui entoure et protège la Grand-Place et dont la façade moderniste signée Jacques Dupuis est classée, présente depuis l'été dernier un visage mariant harmonieusement les éléments originels et les choix design de l'architecte.

