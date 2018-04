Les centres commerciaux retrouvent la forme

Les 22 plus grands centres, en ce compris Docks Bruxsel et cinq centres de Galimmo, ont ainsi accueilli 28 millions de personnes durant les trois premiers mois de l'année, soit une hausse de 1,11% par rapport au premier trimestre de 2017 (sur base comparable).

Après deux années difficiles en 2015 et 2016, les magasins physiques ont démontré qu'ils étaient toujours dans la course, grâce à des campagnes de promotion et des animations menées dans les centres commerciaux, indique le directeur de BLSC Luc Plasman.