Les BigTechs préparent leur entrée sur le marché de l'assurance

Les compagnies d'assurance doivent améliorer la qualité de l'expérience client et leur présence numérique, selon le Rapport mondial de l'assurance (World Insurance Report). Sans changement, les assureurs traditionnels risquent de perdre des clients à l'heure où ces derniers sont de plus en plus nombreux à envisager d'acquérir un produit d'assurance auprès d'une multinationale comme Google et Amazon.