Les Belges ont créé près de 90.000 entreprises en 2016, un record

Cette évolution s'explique, côté positif, par l'embellie économique générale, l'amélioration du statut des indépendants et l'image plus positive de l'entrepreneuriat dans la société ; mais aussi, côté négatif, par la pression sur le travail salarié qui pousse de plus en plus de jeunes vers un statut d'indépendant. Cinquante-huit pour cent des starters sont des ...