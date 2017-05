Les Belges ont bu moins de bière en 2016

La consommation de bière par habitant devrait tomber sous les 70 litres par an. Autre tendance confirmée: les exportations ont redonné le sourire aux brasseurs. Elles continuent de croître et, avec 14,1 millions d'hectolitres expédiés hors de nos frontières, représentaient en 2016 près du double de la consommation domestique.

Le président de la fédération, Jean-Louis Van de Perre, avance plusieurs raisons pour expliquer la baisse de la consommation en Belgique. "Les attentats du 22 mars ont certainement eu un impact sur la vie économique et sociale dans le pays et l'horeca en a beaucoup souffert. Le taxshift et sa hausse des accises décidés fin 2015 ont également pesé alors que le temps globalement maussade n'a pas contribué à remplir les terrasses de cafés."

La consommation dans l'horeca recule de 4,4% alors que la distribution limite la casse (-2,4%). Secteur absorbant la majorité de la consommation de bières en Belgique jusqu'en 2007, l'horeca ne représente aujourd'hui que 44%, pour 56% à la distribution. "L'horeca est en phase de transformation et de professionnalisation", souligne M. Van de Perre. "Il reste essentiel et prioritaire pour nos membres, qui investissent 100 millions d'euros chaque année dans les cafés."

Par type de bière, le recul de la pils se confirme au profit des bières de dégustation. La consommation de pils, qui détient encore 71% de parts de marché, a baissé de 4,3% en 2016 alors que les bières de dégustation (régionale, blonde forte, stout...) ont augmenté de 3,5%. "Le Belge boit différemment. Il est plus tourné vers les bières spéciales, ce qui a donc un impact sur les volumes", relève le patron des Brasseurs.

A l'étranger, la marche en avant des bières belges continue. Les exportations ont augmenté de 8,1% par rapport à 2015. La reprise en France, premier marché à l'export, est désormais claire (+8,1%), près de trois ans après la décision du gouvernement français d'augmenter les accises sur la bière. Les brasseurs belges continuent également à progresser aux Etats-Unis (+16,1%), malgré le succès des bières locales outre-Atlantique. Avec 2,2 millions d'hectolitres de bières belges importés, les Etats-Unis talonnent désormais les Pays-Bas (2,32 millions), deuxième meilleure destination pour la boisson nationale belge. "La rentabilité du secteur est bonne, malgré une baisse des volumes en Belgique", conclut Jean-Louis Van de Perre.

"Cette baisse n'est pas une fatalité à nos yeux et nous mettons tout en oeuvre pour pouvoir connaître à nouveau une croissance modérée de la consommation, notamment par le biais de la campagne 'Fiers de nos bières'." Le nombre de brasseries ne cesse en tout cas de croître en Belgique. Il y en avait 224 fin 2016 et "très certainement 250 aujourd'hui", contre 199 fin 2015.