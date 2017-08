Les anciens de Take Eat Easy veulent révolutionner le vélo électrique

COWBOY. C'est avec un tel nom que deux des anciens de la start-up de livraison de repas Take Eat Easy (Karim Slaoui et Adrien Roose) reviennent dans l'univers des start-ups. Ils se sont associés début de l'année avec Tanguy Goretti (ancien de Djump, Take Eat Easy et Menu Next Door) en vue de... bouleverser le marché du vélo électrique. Le nom COWBOY, sujet à diverses interprétations, peut être vu comme le témoin de leur ambition : faire les choses autrement. "On compte apporter un nouveau vélo dans ...