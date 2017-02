"Les amendes pour nuisances sonores causeront des dégâts irréparables à Zaventem"

Des normes bruxelloises plus sévères "constituent une menace pour l'exploitation de l'aéroport", écrit notamment Arnaud Feist, qui indique également que "plusieurs compagnies ont affirmé qu'à cause de cette décision, elles hésitaient à opérer des vols à destination de la Belgique".

D'après l'administrateur délégué de l'aéroport, une compagnie comme Brussels Airlines risque des amendes (de 1.300 à 62.000 euros) pour un quart de ses vols entre 6 et 7h00 du matin. Un tiers des vols opérés en journée vers l'Afrique, le Canada et les Etats-Unis sont également concernés. "Ce sont des coûts supplémentaires à un moment où l'on doit essayer de les limiter", a de son côté réagi Bernard Gustin, le patron de Brussels Airlines. Quant à TUI Fly, des amendes pourraient frapper 75% de ses vols entre 6 et 07h00 du matin et 13% de ses vols opérés pendant la journée.

Les nouvelles normes sonores bruxelloises devaient entrer en vigueur le 1er janvier dernier mais un conflit d'intérêts avec le gouvernement flamand a conduit à leur suspension pendant 2 mois.