Les agents de joueurs, les nouveaux rois du foot business

La fin du mercato approche doucement. Le 31 août, les tout derniers transferts de l'été s'abattront sur la planète football, révélant leurs ultimes rebondissements et, peut-être, de nouveaux montants records. Mais quelles que soient les surprises de dernière minute, l'été 2017 est d'ores et déjà placé sous le signe de tous les records financiers. A elles seules, les équipes des cinq plus grands championnats d'Europe - Allemagne, Angleterre, Espagne, France et Italie - auront dépensé près de 4 milliards d'euros pour acquérir de nouveaux joueurs selon les statistiques de l'Observatoire du football au CIES, le Centre international d'étude du sport basé à Neuchâtel (voir graphique " Des montants records " plus bas), soit une somme quasi trois fois plus élevée qu'il y a sept ans à peine.

