Les administrations locales plus attractives que le privé en matière d'emploi

Pour la 18e édition de son étude sur l'attractivité des employeurs, l'entreprise d'intérim et de ressources humaines a décidé d'inclure les administrations locales des plus grandes villes de Belgique, en prévision des élections communales d'octobre.

Avec 43,7% de sondés se disant volontiers prêts à travailler pour l'une d'entre elles, ces administrations devancent le pharma (41,2), les médias (40,4), l'aéronautique (36,3) et l'informatique (32,7). Les critères qui sont perçus comme les plus favorables pour les administrations locales sont la sécurité d'emploi, l'équilibre entre travail et vie privée et la responsabilité sociale et environnementale.

Pour son étude, Randstad a interrogé en ligne 11.000 personnes sur l'ensemble du territoire, en décembre et janvier derniers. Un prix sera remis jeudi soir aux administrations locales wallonne et flamande respectivement plébiscitées, ainsi qu'à l'entreprise d'au moins 1.000 salariés jugée la plus attractive par les répondants.