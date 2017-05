Les actionnaires d'Ethias s'accordent: pas de vente avant 2019

"Un accord de principe a été donné (...). Reste encore à signer le document", ont indiqué des sources au Soir. Le même quotidien précise que les candidats à un rachat ne manquaient pas: dans la nuit de dimanche à lundi, AG Insurance aurait encore fait une offre aux actionnaires.

Les représentants des trois actionnaires publics (fédéral et Régions flamande et wallonne), membres du comité de direction et du conseil d'administration d'Ethias se seraient par ailleurs accordés sur une série de mesures visant à améliorer la gouvernance et à simplifier la structure de l'assureur. Une limite d'âge, de 70 ans, serait prévue pour les membres du conseil d'administration, ce qui implique le départ de son président Erik De Lembre, contesté depuis un moment en interne, selon L'Echo.

Les deux sièges d'Ethias, à Liège et à Hasselt, seront conservés, a appris Le Soir.

Belga