Les accidents de voitures autonomes peuvent-ils être évités ?

Les systèmes autonomes s'imposent de plus en plus dans la vie quotidienne. Ils aident l'homme à travailler plus efficacement, tout en prenant en charge des tâches difficiles et dangereuses. Par ailleurs, ils devraient fonctionner avec une sécurité accrue. Des accidents impliquant des Uber et des Tesla autonomes soulèvent toutefois quelques doutes.

"Le logiciel constitue le cerveau de tout système autonome", déclare Mario Torres, CTO d'IVEX et un des quatre fondateurs. "Il opère des choix sur la base d'observations et des objectifs. La plupart des cerveaux prennent néanmoins des décisions qui sont très probablement les plus sûres.

Avec la technologie d'IVEX, les constructeurs peuvent eux-mêmes déterminer les limites de sécurité de leur système. En fonction de ces limites, nos outils de planification prennent des décisions autonomes, mais nos algorithmes peuvent aussi être utilisés comme un filet de sécurité dans un système de contrôle propre."

La technologie d'IVEX s'appuie sur des années d'expérience acquise dans des projets de recherche et d'engineering. La jeune sprl mise sur divers types d'acquéreurs comme les constructeurs automobiles, les entreprises de robotique, les prestataires de services utilisant des drones et les sociétés qui souhaitent passer à l'automatisation.

"Ils peuvent aussi exploiter notre technologie pour valider et tester des systèmes critiques en termes de sécurité", affirme le COO Quentinde Clercq. "Nous pouvons ainsi constituer la base des processus de certification qui peuvent aussi intéresser les compagnies d'assurances par exemple."

IVEX se trouve toujours dans une phase de développement. Les algorithmes de cette start-up permettront-ils d'éviter les accidents de voitures autonomes ? "Nous ne pouvons pas garantir qu'il n'y aura plus d'accidents", indique MarioTorres.

"Un piéton peut toujours surgir devant une voiture par exemple. Mais nous croyons que notre technologie peut aider à rendre les décisions des systèmes autonomes plus sûres. Nous nous concentrons sur une petite pièce du puzzle, mais veillons à être les meilleurs à ce niveau."

