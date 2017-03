Les 7 mythes qui plombent l'économie numérique en Belgique

Les boutiques en ligne Zalando, Coolblue et bol.com ne sont pas à plaindre, et leurs affaires fonctionnent également bien en Belgique. 2017 sera une année record, et on engage par conséquent à tour de bras. Les deux premières enseignes envisagent la création de 3.500 emplois cette année, dont seulement 200 en Belgique. Dans notre pays, certains mythes concernant l'e-commerce ont la vie dure.