Lenovo enregistre des pertes inattendues

La rude concurrence sévissant sur le marché des ordinateurs personnels et les difficultés récurrentes des départements smartphone et serveurs ont conduit le géant informatique chinois Lenovo à enregistrer une perte inattendue de 72 millions de dollars (environ 61 millions d'euros) au deuxième trimestre, selon des chiffres diffusés par le fabricant vendredi. Les analystes avaient pourtant tablé sur un résultat dans le vert.

Lors de la même période l'année passée, Lenovo avait engrangé un bénéfice de 173 millions de dollars. Ces pertes sont les premières depuis six trimestres pour l'entreprise. L'action de Lenovo a dès lors plongé de 4% à la Bourse de Hong Kong pour atteindre son niveau le plus bas depuis plus d'un an.