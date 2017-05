"Lego Serious Play": quand innover devient un jeu (d'enfants)

Dans une des innombrables salles de réunion de l'espace de coworking bruxellois Silversquare, une dizaine d'employés s'installent au compte-gouttes autour d'une table. Sur celle-ci, de grands bacs remplis de petits blocs colorés attisent la curiosité. " Petit, j'étais un pro des Legos ! ", s'enthousiasme un participant tandis qu'une autre annonce : " Je ne suis pas créative pour un sou ". Pas de panique, l'atelier de trois heures est orchestré par deux facilitatrices formées à la méthode Lego Serious Play : Samantha Hoggart et Blandine Mazurier, fondatrices de Home Made Company, une société spécialisée dans le coaching et la formation en entreprises.

...