Les services régionaux et non plus l'Onem, sont compétents depuis 2016 pour le contrôle et les sanctions dans le cadre de l'activation du comportement de recherche d'emploi.

Au premier semestre, 11.559 chômeurs flamands ont reçu un avertissement (+57%). Par ailleurs, 8.162 chômeurs ont écopé d'une sanction (+11%).

Sur l'ensemble de l'année, 30.095 sanctions et avertissements ont été infligés par le VDBA.