Le travailleur belge s'absente de plus en plus longtemps pour cause de maladie

Cette augmentation est principalement due à l'absentéisme de longue durée, souligne SD Worx. "En 10 ans, le nombre de travailleurs absents entre un mois et un an pour cause de maladie a augmenté de près de 31,4%." L'an dernier, le nombre de travailleurs absents pour une longue durée a atteint un sommet: près de 11,7% des travailleurs dans le secteur privé belge sont restés chez eux entre un mois et un an.

Mais si les absences sont plus longues, les travailleurs belges ne sont par contre pas fondamentalement plus nombreux à s'absenter. En 2008, 59,95% des travailleurs avaient été absents au moins un jour, la proportion restait assez stable l'an dernier (61,7%).

"De plus en plus de Belges sont absents de plus en plus longtemps pour cause de maladie. Cela implique donc un coût qui ne doit pas être sous-estimé pour les entreprises", poursuit SD Worx. "En 2017, l'absentéisme pour cause de maladie a coûté aux entreprises belges en moyenne 1.010 euros par travailleur à temps plein. Il est donc important que les autorités et les employeurs continuent à prendre des mesures."