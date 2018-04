Le top 10 des villes les plus chères pour un voyage d'affaires (en images)

Si les coûts des voyages d'affaires sont en baisse à Londres, qui a quitté ce top 10 grâce à un euro fort, on ne peut pas en dire autant de la Suisse ou des Etats-Unis. Cette étude tient compte du prix moyen pour un hôtel, les repas et boissons, mais aussi des frais des déplacements tels les de taxis et autres coûts inhérents à un déplacement professionnel.