Le Théâtre de la Monnaie voit le bout du tunnel

Le décor est surréaliste. Sous les dorures du Théâtre royal de La Monnaie, les ouvriers éventrent délicatement un parterre fatigué. L'éclairage est brutal ; le bruit assourdissant. Pour un peu, on se croirait perdu dans une version déjantée d'Orphée aux Enfers. Mais le spectacle, cette fois, n'est pas sur la scène. Il est au beau milieu de la salle où l'on a retiré les 1.125 fauteuils du théâtre pour les remplacer par des modèles " à l'identique ". Bâtiment classé par arrêté du 14 septembre 2000, La Monnaie ne peut en effet mener ses travaux de rénovation comme elle l'entend et doit donc se conformer à une série de contraintes esthétiques. Comme, par exemple, le respect scrupuleux du design des centaines de fauteuils qui doivent être remplacés en raison de leur âge respectable. Que les habitués et les futurs spectateurs se rassurent : l'intérieur des sièges échappe, quant à lui, aux contraintes définies par le statut de bâtiment classé et le confort sera donc bel et bien au rendez-vous, progrès technologique oblige.

