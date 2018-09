Le télétravail, plus populaire que jamais

Les jours de télétravail les plus populaires sont mercredi et vendredi: respectivement 22,8 et 28,7% des heures prestées en télétravail le sont ces deux jours. Lundi est le moins populaire avec 14,7% des heures. Le télétravail a clairement la cote. Les employés évitent ainsi les embouteillages et cela leur offre aussi un meilleur équilibre privé-professionnel, selon Attentia. La méthode peut également constituer un atout dans la recherche d'un candidat.

"Les employés sont plus souvent prêts à changer d'emploi si cela signifie que leur temps de trajet diminue.

Une politique de télétravail claire permet aux entreprises d'être plus attractives sur le marché du travail", explique Stefanie Devestel, consultante juridique chez Attentia Legal Partners.