Le "Symphony of the seas", le plus gros paquebot de croisière au monde (En images)

Le "Symphony of the Seas" a détrôné l'"Harmony of the Seas" au titre de "plus gros paquebot de croisière du monde". Plus rapide et plus silencieux que son jumeau, le paquebot que STX France à livré à l'armateur américain Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) peut accueillir plus de 8.000 personnes à bord, dont 2.200 membres d'équipage.

Quatrième navire de la classe Oasis - 362 mètres de long et 66 m de large pour 228.000 tonneaux de jauge brute - il lui ravit le titre pour quelques mètres et quelques cabines supplémentaires.

Cette ville flottante comprend - comme l'"Harmony of the seas" - plus de 66.000 m2 d'espaces de restauration et de divertissement, dont un Central Park, comme à New York, arboré de 12.000 espèces végétales.

Une patinoire se transformant en "laser game" ou une suite familiale de luxe, avec un toboggan intérieur, un jacuzzi privé ou encore une machine à popcorn, font partie des innovations.

Une centaine de personnes travaillait encore à bord vendredi pour nettoyer les surfaces vitrées et lustrer le sol avant le départ. Environ 150 salariés embarqueront pour "assurer le service après-vente pendant huit à quinze jours", a expliqué lors d'une visite de presse Pascal Favreau, responsable de la construction du navire.

Le "Symphony of the seas" a quitté son berceau de Saint-Nazaire samedi matin, à destination de Malaga, en Espagne. Il effectuera sa saison inaugurale en mer Méditerranée, avant de rejoindre à l'automne son port d'attache, Miami, aux États-Unis.

Visite de ce mastodonte des mers en images.