Le Spectrum of the Seas, le paquebot "le plus grand et le plus cher d'Asie" dévoilé (VIDEO)

La société Royal Caribbean, également propriétaire du plus grand paquebot au monde, le Symphony of the Sea, a dévoilé les lignes de son nouveau géant des mers destiné au marché asiatique: le Spectrum of the Seas qui partira de Barcelone en avril 2019 pour sa croisière inaugurale.