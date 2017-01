Le SNI veut introduire l'indemnisation des commerçants après un vol à l'étalage

En 2015, 21.117 vols à l 'étalage ont été enregistrés par la police fédérale.

Pour le SNI, "nos voisins du Nord font beaucoup plus facilement le pas pour déclarer ces vols que les commerçants belges. La raison est simple : aux Pays-Bas, les commerçants peuvent exiger une indemnisation de 181 euros des voleurs qu'ils ont pu prendre la main dans le sac. Cette règlementation a été mise en vigueur depuis quelques années dans tout le pays et connaît de plus en plus de succès. Le SNI souhaite introduire une amende similaire pour vol à l'étalage en Belgique, mais il faut premièrement que certaines choses changent sur le plan juridique".

Le SNI plaide pour l'introduction d'un système similaire dans notre pays, surtout parce que la mise en vigueur de la comparution immédiate pour les vols à l'étalage peine à voir le jour et ce, à quelques arrondissements judiciaires près. La loi devra toutefois être adaptée car à l'heure actuelle, les commerçants ne peuvent pas arrêter de voleurs et autres criminels tant que la police n'est pas arrivée sur les lieux.