Le smartphone, perturbateur inconscient de notre productivité

Et si en cette période de vacances de Pâques, on en profitait pour réfléchir à comment booster notre productivité au travail ? Pas mal comme idée, mais comment faire ? Simple, très simple : éloignez votre téléphone portable de votre bureau ! Pourquoi ? Mais parce que des chercheurs, cités par Business Insider, ont découvert que c'est une distraction même quand il est éteint ! L'ironie de cette histoire, c'est que j'ai préparé cette chronique avec mon portable sur mon bureau, erreur fatale donc !

En fait, le premier constat, c'est que nous ne nous rendons pas compte à quel point notre smartphone peut diminuer notre productivité. C'est pour en avoir le coeur net que des chercheurs ont demandé à des centaines de personnes de travailler sur deux tâches différentes. Parfois les personnes devaient laisser leur smartphone sur leur bureau, parfois dans leur poche ou leur sac, et parfois dans une autre pièce mais dans tous les cas, le son et l'option vibreur étaient désactivés. Résultat de ces tests grandeur nature : les personnes les plus productives étaient celles qui avaient déposé leur smartphone dans une autre pièce !

En effet, les chercheurs ont constaté que les performances étaient meilleures quand les personnes testées n'avaient pas le téléphone sous les yeux. Mais le pire, c'est qu'aucune des personnes testées ne s'en est rendu compte, selon Business Insider. Quand on les interrogeait, en leur demandant si l'endroit où se trouvait leur smartphone influençait leur tâche, toutes ces personnes répondaient en choeur, "non, pas du tout". Bref, la simple présence d'un smartphone devant nos yeux influence notre comportement sans que nous en ayons conscience !

En revanche, une autre étude psychologique démontre que si vous êtes séparé de votre smartphone, il faut le savoir à l'avance et aussi pour combien de temps. La raison de toutes ces précautions ? Là encore, une étude citée par Business Insider démontre que les personnes deviennent plus anxieuses quand elles sont privées de leur téléphone sans y être préparées et qu'elles sont forcées de l'entendre sonner dans le vide...

Conclusion : si vous avez une tâche à accomplir et que vous voulez le calme, mettez votre portable dans une autre pièce. Et si vous avez peur de rater un message important, prévenez votre famille et vos amis, ainsi ils sauront qu'ils ne doivent pas vous déranger. C'était le petit truc de la semaine.