Le secteur du dragage souhaite recruter un millier de personnes

Les entreprises DEME et Jan De Nul, actives dans le secteur du dragage, souhaitent embaucher plus d'un millier de personnes cette année. Elles avaient déjà largement recruté l'an passé, mais en raison de milliards d'investissements dans de plus gros navires et d'importants carnets de commandes, le recrutement massif va se poursuivre, rapporte De Tijd mercredi.