Le Salon de l'Auto ouvre ses portes

"En 2015, nous avons attiré 435.000 visiteurs au "petit" salon. Nous en espérons à nouveau plus de 400.000", estime Pierre Lalmand, directeur général du Salon de l'auto. L'année dernière, le "grand" salon avait attiré quelque 580.000 personnes.

Cette année, six palais de Brussels Expo sont consacrés aux voitures et deux aux motos. Le Palais 12 accueille pour sa part un spectacle de motocross et une piste 4x4 tandis que le Palais 3 abrite le salon "Van Solutions" consacré aux carrossiers, équipementiers et transformateurs.

Le Palais 1, lui, accueille jusqu'à lundi le salon "Truck & Transport" dédié aux professionnels. Celui-ci cédera ensuite sa place au salon "Dream cars", consacré aux voitures de luxe et prévu du 20 au 22 janvier.

Au total, 13 premières mondiales, 6 premières européennes et 136 premières belges sont annoncées par la Febiac, organisatrice de l'événement.

La voiture électrique belge sera l'une des attractions de ce salon. Ainsi, trois versions différentes de la E-Car 333 seront présentées en première mondiale ainsi que l'Addax MT10, un petit utilitaire électrique.

L'E-Car 333 est un véhicule électrique à trois roues muni d'une carrosserie en lin stratifié, conçu et développé en Belgique. Le projet repose sur une fabrication et une main-d'oeuvre locales ainsi que sur la réduction de l'impact de la mobilité sur l'environnement. Les voitures sont équipées de batteries d'une autonomie de 150 à 300 kilomètres. Le prix de base avoisine les 20.000 euros.

De son côté, l'Addax MT10, développé à Courtrai et assemblé à Genk, est un petit utilitaire capable de supporter une charge d'une tonne. Son autonomie annoncée est de 80 kilomètres pour un prix de 25.000 à 30.000 euros.

Le visiteur pourra également découvrir en première mondiale la Fiat 500X facelift, la Hyundai H350 6-esater, la Jaguar F-Type, les nouvelles Skoda Octavia et Octavia Combi ainsi que la nouvelle Renault Kangoo Z.E. Côté moto, outre le Mash Five Hundred Sidecar, deux nouvelles Harley-Davidson seront présentées en première mondiale: la Milwaukee-Eight et la Street 750.

Le Salon 2017 sera ouvert au public de 11h00 à 19h00. Ouverture des portes dès 10h00 les week-ends. Deux nocturnes jusqu'à 22h00 sont prévues les lundi 16 et vendredi 20 janvier.

Le prix d'entrée est fixé à 15 euros (9 euros pour les enfants de 6 à 12 ans) à la caisse et à 13,25 euros (7,25 euros pour les enfants) sur internet. Il faudra débourser 27 euros (25,25 euros en ligne) pour le salon professionnel "Truck & Transport" et 20 euros (18,25 euros en ligne) pour le salon "Dream Cars".