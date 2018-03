Le Ritz va céder son mobilier dans une vente aux enchères exceptionnelle

Il est des nouvelles qui ne doivent rien au hasard, dit-on. Prenez la mort d'Hubert de Givenchy qui s'est éteint le 10 mars dernier à l'âge de 91 ans. Il était l'un des grands témoins de l'âge d'or de la haute couture. Il habilla Audrey Hepburn à la ville et à l'écran, entre autres pour Ariane et Funny Face, deux films hollywoodiens sortis en 1957 et tournés en partie au Ritz. C'est dans cet hôtel grand genre, tout en drapés et en boiseries fines, que l'actrice résidait quand elle était de passage à Paris. Des photos datant de 1964 montrent la comédienne dans sa suite, entourée de roses et de toutes les attentions, se préparant pour la première de My Fair Lady, habillée, bien évidemment, par son ami Givenchy.

...