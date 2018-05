Le retour tout en douceur de la laine

La laine reprend du poil de la bête

Ces 20 dernières années, Guy Deminne devait plus compter sur son travail de garnisseur de meubles que sur celui de matelassier. Bon an, mal an, il réalisait au maximum une vingtaine de matelas en laine. Sur le premier trimestre de cette année, il en a déjà eu une quinzaine entre les mains. Ses quatre autres confrères francophones (à Bruxelles, Tournai, Namur et Liège) connaissent le même engouement pour la laine. " On ne trouvait plus de laine en Belgique et donc, on ne fabriquait plus de nouveaux matelas, explique le garnisseur-matelassier indépendant. Depuis cinq ans, on peut à nouveau trouver de la laine wallonne, fournie par DBC Wool, à Verviers. "

...