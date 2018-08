Le réchauffement climatique fait bondir la consommation de bougies

Des milliers de moules en aluminium défilent sur la ligne de production. Ils sont remplis de paraffine dans un bain à 70 °C. Une demi-heure plus tard, leur contenu se retrouve solidifié en ces petites bougies chauffe-plats que l'on connaît tous. Même par une chaude journée d'été, elles sont des centaines de milliers à sortir des lignes de production de l'usine de Spaas Kaarsen située à Hamont-Achel. L'entreprise produit chaque année plus de 30.000 tonnes de bougies. " Vous avez le choix : viser une niche qui produit, par exemple, des bougies aux senteurs spéciales, à 300 ou 400 euros pièce, ou viser le volume. Nous avons choisi la seconde option ", explique Ben Spaas (44 ans), administrateur délégué et représentant de la cinquième génération à la tête de l'entreprise familiale. " Toute notre activité est axée sur le volume. Nous fournissons principalement de gros clients et fabriquons, entre autres, des marques de distributeurs pour des grandes surfaces. Notre pic d'activité se situe en décembre pour ce qui concerne la vente en magasins. Nous nous y préparons dès juillet, septembre étant notre mois le plus chargé. "

