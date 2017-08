Le profil des chauffeurs Uber belges révélé

Seuls 6% des chauffeurs Uber en Belgique sont des femmes, ressort-il d'une étude réalisée par Ipsos pour l'application de transport privé. Sur les 94% d'hommes, trois sur cinq ont entre 18 et 39 ans et une large majorité d'entre eux (86%) dispose d'un diplôme, soit du secondaire, soit du supérieur.

Un chauffeur sur cinq était au chômage avant de rejoindre l'application et un sur deux affirme que les courses constituent sa source de revenu la plus importante. Selon l'enquête, 62% des chauffeurs sont par ailleurs le seul membre de leur ménage à disposer d'un revenu financier.

Près de 70% des chauffeurs vivent dans la capitale; majoritairement dans les communes dites plus défavorisées: Bruxelles, Anderlecht, Molenbeek, Schaerbeek et Jette. Plus de 500 personnes travaillent de façon régulière comme chauffeur pour la plateforme; ils doivent pour cela avoir une licence LVC qui exige, entre autres, un numéro d'identification fiscale valide.