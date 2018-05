Le plus grand champ de panneaux photovoltaïques de Wallonie à Moha

Les panneaux installés dans une prairie de 5 hectares alimenteront les installations de production de chaux du siège de Carmeuse. Ainsi, c'est en moyenne 19% de la consommation électrique de jour de l'usine qui sera couverte par cette source d'énergie renouvelable qui produira 3,57 gigawatts heure par an. Il s'agit de l'installation la plus puissante en Wallonie.

A titre de comparaison, cela permet d'éviter une émission annuelle de 1.259 tonnes de CO2, soit ce que pourrait assimiler en un an une forêt de 126 hectares. Cette initiative représente un investissement de 3,8 millions d'euros et a été menée en partenariat avec la caisse d'assurance intégrale et la société Perpetum.