Le PDG d'Infosys démissionne sur fond de désaccords internes

Cette annonce surprise a fait plonger l'action d'Infosys à la Bourse de Bombay, où elle a dévissé de plus de 7% dans les premiers échanges.

"Ces derniers mois et trimestres, nous avons été la cible d'attaques fausses, dénuées de fondements, malveillantes et de plus en plus personnelles", a déclaré M. Sikka en remettant sa démission au conseil d'administration, selon des propos rapportés par un communiqué officiel.

Certains fondateurs d'Infosys, deuxième plus grosse société de l'informatique indienne, avaient critiqué ces derniers mois l'action de M. Sikka, arrivé à ce poste en 2014. Leurs différends portaient sur des questions aussi diverses que la gouvernance de l'entreprise ou des hausses de salaires pour la direction.

Basé aux Etats-Unis, où le groupe réalise les deux tiers de son chiffre d'affaires, Vishal Sikka, 50 ans, était le premier PDG du groupe à ne pas être issu des rangs de ses fondateurs.

Le conseil d'administration a nommé UB Pravin Rao PDG par intérim, jusqu'à la désignation du prochain titulaire du poste d'ici au 31 mars 2018.

Les délocalisations de services informatiques en Inde ont contribué à créer une industrie qui constitue l'un des moteurs de la croissance du pays depuis 20 ans. Mais l'automatisation croissante, un manque d'assimilation des nouvelles technologies et la politique restrictive de visas des États-Unis mettent le secteur en difficulté.

Sous son mandat, M. Sikka a mis l'accent sur des services comme l'intelligence artificielle ou l'informatique en nuage, qu'Infosys espère bien voir devenir des relais de croissance dans le futur.

Les propos de M. Sikka "indiquent qu'il y a eu une attaque ciblée contre lui qui a mené à sa démission, cela renvoie une mauvaise image de la société auprès des investisseurs", a déclaré à l'AFP l'analyste du secteur des nouvelles technologies Baburajan Kizhakedath.

La société basée à Bangalore (sud de l'Inde) a affiché une progression de 1,4% de son bénéfice net au premier trimestre de son exercice 2017/2018, à 34,83 milliards de roupies (473 millions d'euros).