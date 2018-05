Le nombre de travailleurs détachés a fortement augmenté

La Belgique comptait l'an dernier 20.800 travailleurs indépendants étrangers, en augmentation d'un peu plus de 17% par rapport à l'année précédente, sans même disposer des chiffres de novembre et de décembre, ressort-il de données livrées par le ministre en charge des Indépendants, Denis Ducarme (MR), à la députée CD&V Griet Smaers. Celle-ci pense que cette évolution sensible est liée à la lutte contre la fraude sociale parmi les indépendants détachés.