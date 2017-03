Le nombre de PME sans personnel a augmenté de 19% en sept ans

Ainsi, huit PME sur 10 n'emploient aucun travailleur, une tendance à la hausse. "Ceci est dû au coût salarial qui est encore trop élevé dans notre pays, les tracas administratifs qui sont liés à la gestion du personnel et les nombreux droits acquis dont disposent les travailleurs. Aussi la suppression de la période d'essai entrave le recrutement", regrette la présidente du SNI, Christine Mattheeuws.

Fin 2015, 863.165 PME de moins de 50 travailleurs, étaient actives dans notre pays, soit 99,3% de toutes les entreprises du pays.

L'organisation des entrepreneurs indépendants estime "que bon nombre de PME ont dû potentiel pour grandir, mais que pour les raisons citées, celles-ci veulent rester petites. Il faut s'attaquer le plus vite possible à ces facteurs, et ce dans l'intérêt de notre économie et de la réduction du chômage."