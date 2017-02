Le nombre de chômeurs indemnisés a baissé de 3,7%

Le chômage complet a diminué plus rapidement chez les hommes (-4,3%) que chez les femmes (-2,9%) tandis que celui des jeunes (moins de 25 ans) a chuté de 11,6% et celui des 25 à 49 ans de 4,0%. La classe d'âge des 50 à 59 ans affiche elle une diminution de 8,4%. En 2017, l'âge minimum pour l'obtention de la dispense d'inscription comme demandeur d'emploi a été relevé de 61 à 62 ans. Le nombre de chômeurs de 60 à 65 ans a dès lors augmenté de 85,7% (+9.766 unités).

En outre, le nombre de chômeurs complets sur une base annuelle a diminué de 3,7% en Région flamande, de 4,7% en Région wallonne et de 1,2% en Région de Bruxelles-Capitale. Enfin, le chômage complet de courte durée (moins d'un an) a diminué de 4,5%, celui dont la durée est comprise entre un et deux ans reculant de 3,3%. Le chômage de très longue durée (deux ans et plus) a lui baissé de 3,2%.