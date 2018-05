Le mariage royal, un coup de pouce bienvenu à l'économie britannique

A Windsor, à l'ouest de Londres, où aura lieu la cérémonie samedi, environ 100.000 personnes sont attendues pour participer aux festivités ou simplement tenter d'apercevoir les jeunes mariés lors de leur procession en calèche.

Face à l'affluence, le National Rail, service ferroviaire britannique, a demandé aux voyageurs qui souhaitent s'y rendre de s'y prendre tôt, anticipant un réseau "extrêmement chargé".

Une perspective qui n'effraie pas Rashid Bhayat, qui s'y rendra avec son épouse, grâce à un collègue qui les déposera en voiture, tôt le matin.

"Je suis très enthousiaste à l'idée de me rendre au mariage, et je dois le reconnaître, un peu ému également d'avoir reçu une invitation", explique à l'AFP ce directeur d'une association qui vient en aide aux jeunes en difficulté dans le centre de l'Angleterre.

Il fait partie des 2.640 privilégiés, dont 1.200 membres du public, invités en personne par le prince Harry et Meghan Markle, et pourra, contrairement à la foule, accéder au parc du château de Windsor pour assister à leur arrivée ainsi qu'au départ de la procession en calèche.

"Ce devrait être un moment d'unité nationale", estime-t-il, "c'est une véritable opportunité pour le pays de faire la fête". Et, espère-t-il, de mettre en avant l'action des nombreux travailleurs associatifs conviés.

Le palais royal a annoncé que 600 personnes avaient été invitées à la cérémonie de mariage elle-même, qui se déroulera dans la chapelle St George à partir de midi.

Mais bien au-delà de Windsor, c'est tout le royaume qui célèbrera les jeunes mariés. Le gouvernement a même autorisé les pubs et les cafés à fermer deux heures plus tard le 19 mai, date qui coïncide avec la finale de la Coupe d'Angleterre de football (FA cup).

Fibre patriotique

Entre les souvenirs, les boissons et la nourriture vendus pendant le mariage ou les ventes de vêtements inspirées par les tenues de la mariée, le Centre pour le commerce de détail (Centre for Retail Research) estime que les retombées économiques avoisineront 120 millions de livres.

Selon le cabinet de consultants Brand Finance, le mariage royal pourrait même rapporter plus d'un milliard de livres (1,14 milliards d'euros) en 2018, dont 300 millions au secteur du tourisme.

Un coup de pouce bienvenu alors que l'économie nationale traverse une période morose: la Banque d'Angleterre vient d'abaisser ses prévisions de croissance pour 2018 (à 1,4%) et 2019 (1,7%).

Au-delà des chiffres, l'arrivée de Meghan Markle provoque un regain d'intérêt pour la famille royale, et offre à celle-ci l'opportunité de dépoussiérer son image.

"Meghan et Harry vont former un couple très influent. Ensemble, ils peuvent provoquer d'importants changements", affirme Andrew Morton, auteur d'une biographie de l'ex-actrice.

"Ils seront perçus comme bien plus militants que les précédents couples royaux", anticipe l'auteur, grâce notamment aux engagements pris par Harry, en faveur de la jeunesse ou des anciens combattants, et par Meghan Markle, et son passé de militante féministe.

Dans un pays qui reste profondément divisé sur le Brexit, et marqué par le récent scandale Windrush - les menaces d'expulsion pesant sur les milliers d'immigrés caribéens, légaux, arrivés entre 1948 et le début des années 1970 pour reconstruire le pays - l'identité même de Meghan Markle, une femme étrangère, métisse, divorcée, permet de rappeler le caractère multiculturel de la société britannique.

"Il n'y a que du positif à ce mariage", juge Rashid Bhayat, qui se réjouit que la diversité progresse au sein de la monarchie britannique. "Le Royaume-Uni est vraiment multiculturel mais ce n'était pas le cas de la famille royale jusqu'à maintenant. C'est une bonne chose que cela arrive".

Selon un sondage de la société Mintel réalisé en ligne auprès de 2.000 personnes, un tiers des Britanniques se sentent plus fiers de leur nationalité à l'approche du mariage royal.

"Dans une période où les mauvaises nouvelles et l'incertitude dominent, il est réconfortant de voir que le conte de fée d'une séduisante actrice américaine épousant son prince britannique ait capté l'attention du public", juge Jack Duckett, analyste chez Mintel.