Le marché du crowdfunding belge a doublé en un an

Le marché du crowdfunding belge a doublé de taille en un an, à plus de 22 millions d'euros investis dans 80 opérations de financement, selon le baromètre annuel de la fédération FinTech Belgium qui rassemble les professionnels du secteur (start­up, scale­up et investisseurs).