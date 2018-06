Le manager de demain sera hybride

Les développements de l'intelligence artificielle (IA) suscitent autant d'interrogations et de peurs que de fantasmes. Si l'on s'attend à de nombreux progrès au quotidien, les futurologues et les gourous pointent surtout la disparition de nombreux métiers, totalement laminés par des machines et algorithmes qui seront capables de réaliser de plus en plus de tâches sans intervention humaine. Ainsi, les plus pessimistes enterrent d'ores et déjà les chauffeurs de taxi, les camionneurs, les comptables ou les radiologues. Les technologies laissent, de fait, penser que des voitures et des camions seront en mesure de rouler tout seuls. La numérisation des données comptables tend à réduire à néant l'intérêt des professionnels du chiffre tandis que des IA se montrent d'ores et déjà capables d'analyser des radios ou des grains de beauté sur la peau des patients.

...