Le hamburger, bientôt meilleur et à moindres frais ?

Nouveau venu

Fin juin, Burger Brands Belgium, propriétaire des marques Burger King et Quick, a ouvert le premier Burger King de Belgique sur le site du Kinepolis à Anvers. Notre pays était le dernier d'Europe occidentale sans Burger King, rappelle l'enseigne. Six autres ouvertures sont prévues cette année, notamment à Charleroi et Namur. " Notre ambition est d'ouvrir en cinq ans 35 à 40 Burger King ", annonce Kevin Derycke, CEO de Burger Brands Belgium. Il s'agira aussi bien de nouvelles adresses que de Quick reconvertis. Entre 60 et 70 établissements resteront sous l'enseigne Quick.

