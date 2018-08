Le Futuroscope ou comment continuer à innover autrement

Confronté à une concurrence féroce et à un public de plus en plus exigeant, le parc de loisirs français qui a bâti son ADN sur les images immersives mise sur des attractions dynamiques de plus en plus coûteuses pour attirer les visiteurs. Mais pas seulement. Au-delà des sensations fortes, la direction souhaite faire de son site un nouveau lieu de ressourcement.