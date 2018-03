Le flou continue de planer sur le futur de Brussels Airlines

Aucun changement majeur pour le personnel n'est à attendre avant la saison estivale 2019, ressort-il du conseil d'entreprise extraordinaire. D'après le patron d'Eurowings, le réseau européen de Brussels Airlines n'est pas profitable actuellement, au contraire des vols long courrier. "Or, il a répété que son objectif, c'était la croissance et que la compagnie devait s'intégrer dans ce schéma", explique Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE. Il faudra dès lors peut-être développer un nouveau réseau, pensent les syndicats. Eurowings ne dispose cependant pas encore d'un plan précis sur la manière d'y arriver, semble-t-il. Ce sera à la nouvelle direction de Brussels Airlines de développer, de présenter et d'appliquer ce plan. Mais son directeur financier n'a pas encore été nommé. Il devrait l'être lundi prochain et accompagner ensuite la nouvelle CEO Christina Foerster dans cette tâche.