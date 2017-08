Le Festival d'Ostende, un parc de châteaux de sable à un million d'euros

Contrôle des billets, ramassage des ordures, accueil des visiteurs, comptage de la recette du jour ou surveillance du personnel : Alexander Deman (43 ans) travaille, pendant la période du festival, de la levée du jour à la tombée de la nuit. Au cours des mois qui ont précédé, il a négocié avec Disney la licence et les sculptures, conçu les illustrations en 3D destinées à servir de modèle aux artistes, organisé les vols et les 1.200 nuitées de 30 sculpteurs en provenance de 12 pays, fait venir 240 camions de sable de rivière anguleux du Brabant wallon et conclu pour 600.000 euros de couverture médiatique et pour 500.000 euros de contrats de sponsoring.

