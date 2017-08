Le double effet de la crise des oeufs contaminés

L'effet du Fipronil, cet insecticide toxique que l'on a retrouvé dans des oeufs, prolonge son onde de choc. Si ce sont surtout les Pays-Bas, l'Allemagne et, dans une moindre mesure, la Belgique qui sont touchés, on apprend que la France, jusqu'ici épargnée, n'est pas non plus en reste.