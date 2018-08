Le départ de la patronne de PepsiCo révèle l'absence de diversité chez les PDG

L'annonce récente du départ de la PDG de PepsiCo, Indra Nooyi, souligne l'absence de diversité au sommet des grandes entreprises aux Etats-Unis, où le profil des patrons est de plus en plus uniforme: homme et caucasien.