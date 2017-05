Le Club Med souhaite attirer 100.000 clients issus du Benelux

Il est loin le temps des paillotes spartiates et des " darla dirladada ". Plus de 65 ans après sa création, le mythique Club Med s'est professionnalisé, embourgeoisé, digitalisé. Audacieuse, sa stratégie de montée en gamme a été enclenchée au milieu des années 1990 et rapidement adoubée par le nouveau propriétaire chinois qui s'est offert le voyagiste français il y a deux ans déjà. Certes, la bataille boursière qui s'est jouée en 2014 entre le financier italien Andrea Bonomi et le groupe Fosun - finalement victorieux - a quelque peu figé le développement du Club Med pendant plus d'un an, mais aujourd'hui, l'entreprise au trident a rattrapé le temps perdu.

...