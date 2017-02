Le Cercle de Wallonie, le rendez-vous des CEO wallons

"Le président y règne mais ne gouverne pas", sourit Pierre Rion, qui préside aux destinées du Cercle de Wallonie depuis cinq ans. Un sacerdoce qui convient assez bien à cet homme d'affaires aux multiples facettes. Ingénieur civil de formation, business angel, administrateur de sociétés, président du Conseil du numérique wallon, Pierre Rion est également le président du jury du Manager de l'Année décerné par Trends- Tendances. Last but not least, il a été élevé en juillet dernier au rang de baron par le Roi. Et comme le roi, il est "asexué" régional, ne privilégiant aucune province wallonne. "Je suis né à Charleroi, j'ai souvent vécu à Bastogne, j'ai effectué mes études supérieures à Liège, et j'habite aujourd'hui en Brabant wallon", précise-t-il.

