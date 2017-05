Le Casino de Namur mise sur son avenir et voit grand

Au Casino de Namur, les lumières ne s'éteignent jamais. Sept jours sur sept, 24 heures sur 24, les 230 machines à sous de l'établissement clignotent frénétiquement et hypnotisent les parieurs en manque d'adrénaline. De l'aube au crépuscule, le même spectacle se répète en bord de Meuse, rehaussé dans l'après-midi par d'autres chorégraphies qui se dansent autour des tables de jeux classiques - roulette, black jack, poker, etc. - et qui tiendront les joueurs en haleine jusqu'au bout de la nuit.

...